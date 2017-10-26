"Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Реал" попали в рейтинг самых дорогих брендов

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов среди спортивных команд. Первое место в этом списке заняла команда НФЛ "Даллас Ковбойз". Этот бренд оценивается в 896 миллионов долларов.

Второе место у "Нью-Йорк Янкиз" (688), третье - у "Лейкерс" (595). Из команд, которые не представляют США, только футбольные - "Манчестер Юнайтед" (564), "Барселона" (537) и "Реал" (510). Полностью рейтинг выглядит так:

1. "Даллас Ковбойз" (США, НФЛ) - 896 миллиона долларов

2. "Нью-Йорк Янкиз" (США, бейсбол) - 688

3. "Лос-Анджелес Лейкерс" (США, баскетбол) - 595

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) - 564

5. "Барселона" (Испания, футбол) - 537

6. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (США, НФЛ) - 518

7. "Реал" (Испания, футбол) - 510

8. "Нью-Йорк Никс" (США, баскетбол) - 505

9. "Бостон Ред Сокс" (США, бейсбол) - 458

10. "Чикаго Кабс" (США, бейсбол) - 457.