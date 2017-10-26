"Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Реал" попали в рейтинг самых дорогих брендов

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов среди спортивных команд. Первое место в этом списке заняла команда НФЛ "Даллас Ковбойз". Этот бренд оценивается в 896 миллионов долларов.
Второе место у "Нью-Йорк Янкиз" (688), третье - у "Лейкерс" (595). Из команд, которые не представляют США, только футбольные - "Манчестер Юнайтед" (564), "Барселона" (537) и "Реал" (510). Полностью рейтинг выглядит так:
1. "Даллас Ковбойз" (США, НФЛ) - 896 миллиона долларов
2. "Нью-Йорк Янкиз" (США, бейсбол) - 688
3. "Лос-Анджелес Лейкерс" (США, баскетбол) - 595
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) - 564
5. "Барселона" (Испания, футбол) - 537
6. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (США, НФЛ) - 518
7. "Реал" (Испания, футбол) - 510
8. "Нью-Йорк Никс" (США, баскетбол) - 505
9. "Бостон Ред Сокс" (США, бейсбол) - 458
10. "Чикаго Кабс" (США, бейсбол) - 457.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Нью-Йорк Никс
- Нью-Йорк Янкиз
Demon5897
1, 2, 6, 9, 10 - это что вообще такое?!
18:14
паоло росси
маску зорро забыли!
18:09
Millwall82
Даллас Ковбойз я впервые о такой вообще слышу,американский футбол,такой американский. Смотрят в одной стране и цифры эти явно нарисованы.
18:00