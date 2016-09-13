Максим Бузникин: "Безродный был веселым человеком и талантливым футболистом"

Экс-нападающий "Спартака" Максим Бузникин выразил слова поддержки родственникам умершего Артема Безродного. Бузникин отметил, что Безродный был талантливым футболистом.

– Я только что узнал о смерти Артема Безродного. Мы были знакомы. Он был жизнерадостным человеком, веселым и, может, в чем-то беспечным. Артем был немного моложе меня. Безродный – талантливый футболист, подававший большие надежды, который, к сожалению, не раскрылся до конца. Я в шоке от случившегося. В последнее время мы не поддерживали отношений. Хочется выразить слова соболезнования родным, близким.

Напомним, бывший полузащитник "Спартака" Артем Безродный скончался сегодня в возрасте 37 лет. (Любовь КОНЯЕВА)