22:08 13 сентября | ФУТБОЛ

Максим Бузникин: "Безродный был веселым человеком и талантливым футболистом"

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Артем БЕЗРОДНЫЙ."Отзвонился, пошел на пробежку - и пропал". Умер Артем Безродный

Экс-нападающий "Спартака" Максим Бузникин выразил слова поддержки родственникам умершего Артема Безродного. Бузникин отметил, что Безродный был талантливым футболистом.

– Я только что узнал о смерти Артема Безродного. Мы были знакомы. Он был жизнерадостным человеком, веселым и, может, в чем-то беспечным. Артем был немного моложе меня. Безродный – талантливый футболист, подававший большие надежды, который, к сожалению, не раскрылся до конца. Я в шоке от случившегося. В последнее время мы не поддерживали отношений. Хочется выразить слова соболезнования родным, близким.

Напомним, бывший полузащитник "Спартака" Артем Безродный скончался сегодня в возрасте 37 лет. (Любовь КОНЯЕВА)

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