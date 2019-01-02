"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил имя нового главного тренера

Аргентинец Гильермо Баррос Скелотто стал новым главным тренером "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает официальный Твиттер американской команды.
45-летний специалист дважды приводил к чемпионству свой предыдущий клуб "Боку Хуниорс" (в сезонах 2016/2017 и 2017/2018).
"Лос-Анджелес Гэлакси" начнет подготовку к сезону в феврале. В последний месяц зимы команда Скелотто проведет три товарищеских матча.
✅ OFFICIAL | #LAGalaxy name Guillermo Barros Schelotto Head Coach: https://t.co/OMf8ZUNhc7 pic.twitter.com/adz2WMV5zg– LA Galaxy (@LAGalaxy) 2 января 2019 г.
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