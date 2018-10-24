15:54 | Футбол

Лопырева снова порадовала пользователей соцсетей. Посмотрите и вы

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Российская телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева опубликовала в своих соцсетях очередное фото из отпуска.

Пользователи написали следующие комментарии:

- Мои глаза следят за тобой, малышка.
- Замечательное создание…
- Богиня!

Ранее она выложила фото в купальнике в своем Инстаграме.

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

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