Лопырева снова порадовала пользователей соцсетей. Посмотрите и вы

Российская телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева опубликовала в своих соцсетях очередное фото из отпуска.

Пользователи написали следующие комментарии:

- Мои глаза следят за тобой, малышка.

- Замечательное создание…

- Богиня!

Ранее она выложила фото в купальнике в своем Инстаграме.

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.