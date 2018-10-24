Лопырева снова порадовала пользователей соцсетей. Посмотрите и вы

Российская телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева опубликовала в своих соцсетях очередное фото из отпуска.
Пользователи написали следующие комментарии:
- Мои глаза следят за тобой, малышка.
- Замечательное создание…
- Богиня!
Am watching you...😍V pic.twitter.com/oB6uYZC1AR– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 23 октября 2018 г.
Ранее она выложила фото в купальнике в своем Инстаграме.
Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.
Загрузка...