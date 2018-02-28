Лионель Месси: "Благодаря "Альфа-Банку" я смогу стать ближе к болельщикам России"

В преддверии 100 дней до чемпионата мира "Альфа-Банк" запустил масштабную национальную промо-кампанию. В рамках акции состоится розыгрыш 5 000 сувениров с символикой предстоящего турнира и 3 000 билетов на матчи ЧМ-2018, который впервые пройдет в России. Официальным рекламным лицом промо-кампании стал один из лучших футболистов планеты – форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

"Мы практически не рассматривали другие кандидатуры на роль главного рекламного лица нашей национальной кампании и обратились бы к ним, только если бы переговоры с аргентинцем не увенчались успехом, – сказал председатель правления банка Андрей Соколов. – В итоге все получилось, как мы задумали. Договориться с великим игроком удалось достаточно быстро, переговоры не заняли много времени. Месси – футболист номер один в мире, а "Альфа-Банк" – частный банк номер один в России. Кроме того, "Альфа-Банк" – первый локальный спонсор ЧМ в России с титулом "официальный банк ЧМ FIFA 2018". Поэтому выбор был очевиден. Лео – идеальная звезда мирового футбола. Для нас также важно, что и за пределами футбольного поля Месси – пример для подражания миллионов, кумир молодежи".

Соглашение с Месси заключено в рамках активации спонсорского контракта "Альфа-Банка" с ФИФА и предполагает использование имиджа Месси во всех медиа каналах. Рекламные ролики с участием Месси, съемки которых проходили в Барселоне, выйдут на экраны российских федеральных телеканалов в марте 2018 года.

"Для меня большая честь принять участие в проекте такой престижной компании. Благодаря "Альфа-Банку" я смогу стать ближе к болельщикам России и подарить им возможность попасть на чемпионат мира, который пройдет в их стране", – поделился впечатлениями от сотрудничества сам Месси.

Национальная промо-кампания "Альфа-Банка" стартует в конце февраля и продлится до 1 июня. Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты "Альфа-Банка" – физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц – совершить покупки на 15 000 рублей в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 рублей, либо оформить кредит от 200 000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 миллиона рублей в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 рублей в месяц.

Розыгрыши билетов и призов будут проходить еженедельно, начиная с 6 марта. Победители будут определяться по заранее разработанной формуле, о ней читайте здесь.

Список победителей будет публиковаться на - здесь.

Подробная информация: fifa.alfabank.ru.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года.