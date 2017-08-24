Life: Карпин лишен прав за пьяное вождение

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, утверждает Life.ru. Правонарушение было совершено в октябре 2016 года в Подмосковье. От освидетельствования 48-летний россиянин отказался.
В январе 2017 года суд признал его виновным и лишил водительских прав на один год и девять месяцев. А также Карпин был оштрафован на 30 тысяч рублей. Тренер на заседании суда не присутствовал.
Отмечается, что несколько дней назад Карпин пришел госучреждение и написал жалобу председателю Красногорского городского суда на постановление мирового судьи о лишении водительских прав. Он отметил, что не получил письмо с приговором. Также Карпин подал апелляцию, чтобы вернуть себе права.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1037946/valieriia_karpina_lishili_prav_za_pianoie_vozhdieniie_avto
П_о_в_а_р
Алкаш. Ну и?
19:35
wedes
ДПСник Валере не поверил.
19:27
Millwall82
Levbereg, с чего это кАрпин воспитанник ЦСКА? Таллинского Старта он воспитанник. В ЦСКА он всего год был. И то уже совершеннолетним.
19:25
баламошка
Валера! Как та-а-а-ак?!... Был кумир и нет кумира((
19:21
Levbereg
Вот не пониманию тех кто на Карпина гонит. Был крутым игроком- одним из лучших в Европе в своем амплуа. Тренером может не важным. Но не знаю. Никогда СМ вниз как сейчас не сыпался. Но классным экспертом же он был на Матч тв. Вот чего на него грязь лить? Он футбольная история страны. Воспитанник ЦСКА, легенда Спартака- звучит?
19:20
Аратюнян
Валера пьяный за рулем? Верим!
19:18
Бней Иегуда
москвич23 Потому и Россия в одном месте, что взятки для страны норма.)) Всё по понятиям решается, а не по закону.))
19:04
москвич23
красавец гаишник кто о оформил этого выпедрежника . А карпин жадный мог легко все решить на месте, чем больше бабок тем жаднее
19:00
Островзаячий
На Матч-тв нервные, аутисты. Да нет, просто пьяные.
18:58
Kot, kotoryi
Откопали )
18:52
Millwall82
Да все так иногда попадают. Страна такая, ничего удивительного. Ну теперь спиннеры хоть никто не будет крутить мешать.
18:52
Тот самый Зануда
Валера!Как так?!
18:47