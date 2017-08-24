Life: Карпин лишен прав за пьяное вождение

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, утверждает Life.ru. Правонарушение было совершено в октябре 2016 года в Подмосковье. От освидетельствования 48-летний россиянин отказался.

В январе 2017 года суд признал его виновным и лишил водительских прав на один год и девять месяцев. А также Карпин был оштрафован на 30 тысяч рублей. Тренер на заседании суда не присутствовал.

Отмечается, что несколько дней назад Карпин пришел госучреждение и написал жалобу председателю Красногорского городского суда на постановление мирового судьи о лишении водительских прав. Он отметил, что не получил письмо с приговором. Также Карпин подал апелляцию, чтобы вернуть себе права.