Летающий ван Перси. В этот день был забит один из самых красивых голов ЧМ-2014

В этот день четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии нападающий сборной Голландии Робин ван Перси забил красивейший удар головой в ворота Испании, а матч завершился разгромом последних 1:5.

Команды встречались в рамках первого тура группы В. Испанцы вышли вперед на 27-й минуте, когда Хаби Алонсо реализовал пенальти. Однако под занавес тайма защитник голландцев Дейли Блинд сделал выверенный кросс в штрафную соперника, где Робин ван Перси, изобразив полет супермена, головой отправил мяч в сетку ворот. Во втором тайме Голландия забила еще четырежды. В дальнейшем Испания проиграла сборной Чили и заняла в своей группе лишь третье место.