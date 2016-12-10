Леонид Слуцкий: "Обучение в школе ЦСКА в Волгограде не будет стоить ни копейки"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подчеркнул, что обучение для детей в футбольной школе армейцев при академии физической культуры в Волгограде будет бесплатным. Специалист надеется, что ему и тренерскому составу учреждения за два дня удастся отсмотреть не менее 300 детей.
- Уже сейчас сформирован тренерский состав в каждой возрастной группе, - приводит V1.ru слова Слуцкого. - Сегодня и завтра мы вместе будем отсматривать ребят, а это могут быть не только мальчики, но и девочки, в возрасте от пяти до 11 лет. Самая серьезная конкуренция развернется в более старших возрастных группах.
Ребята, которые будут зачислены в школу, будут заниматься пять дней в неделю, в течение года они будут принимать участие как минимум в пяти турнирах. И самое главное - обучение в школе не будет стоить их родителям ни копейки.
Сейчас Волгоград сдает свой экзамен на спортивную готовность к ЧМ-2018. Достаточно посмотреть, сколько ребят захотят записаться в футбольную школу, чтобы оценить в целом интерес к спорту в городе. Надеюсь, что за два дня мы отсмотрим не менее 300 ребят.
Алый Дракон
Radej serzheo_________Нет слов просто, натурализация по твоему страшный грех, поэтому можно даже порадоваться травме Фернандеса к примеру с чистой совестью. Здесь пишут школу открыли для детишек, что бы выращивать своих, так опять плохо. Сдается мне ты просто унылое ... которому только и нужно что все везде обгадить. 15:09... Он именно такой и есть )... Вчера это "чудо" на ветке про Жулиану ЕДИНСТВЕННОЕ, кто впихнуло пост со срачем про "Спартак", хотя ни в новости, ни в комментах там про "Спартак" ни слова )... Я не удержался - написал ему там много всего интересного, хотя ни к "Спартаку", ни к "Зениту", как известно мои симпатии отношении не имеют никакого )... Но этот тролль мой пост проигнорил )...
15:39
serzheo
Radej____ Не нагнетай))) Открыли школу - молодцы. Никто ничего не гадит, но и на правду обижаться не стоит, её нужно знать. ПС. про Фернана - я не радуюсь чужим травмам, не имею такой привычки. Диалог, о котором ты говоришь, был о другом. Не выдергивай фразы из контекста, не имей такой привычки.
15:18
Radej
serzheo_________Нет слов просто, натурализация по твоему страшный грех, поэтому можно даже порадоваться травме Фернандеса к примеру с чистой совестью. Здесь пишут школу открыли для детишек, что бы выращивать своих, так опять плохо. Сдается мне ты просто унылое ... которому только и нужно что все везде обгадить.
15:09
Ботаникум
serzheo ---- Зачем же сразу о грустном. Ведь до этого многим пацанам ещё надо дорасти и ПОРАБОТАТЬ. Для некоторых эта футбольная школа станет постоянным ПРАЗДНИКОМ. Лично я полностью убеждён, что подниматься "росфутболлль" сможет только через поддержку детско-юношеского футбола в РЕГИОНАХ, а не в пределах МКАД или КАД, и "натурализацию" разных "нойштедтеров"!
14:43
shpasic
за чей счёт содержится школа?
14:33
rotor23
Спасибо Леониду Викторовичу,который не забывает о родном городе!
14:30
serzheo
А переход во взросляк, сколько будет стоить? Родителям уже озвучили прайс?
14:22
баламошка
Делом занялись.
14:12