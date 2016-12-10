Леонид Слуцкий: "Обучение в школе ЦСКА в Волгограде не будет стоить ни копейки"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подчеркнул, что обучение для детей в футбольной школе армейцев при академии физической культуры в Волгограде будет бесплатным. Специалист надеется, что ему и тренерскому составу учреждения за два дня удастся отсмотреть не менее 300 детей.

- Уже сейчас сформирован тренерский состав в каждой возрастной группе, - приводит V1.ru слова Слуцкого. - Сегодня и завтра мы вместе будем отсматривать ребят, а это могут быть не только мальчики, но и девочки, в возрасте от пяти до 11 лет. Самая серьезная конкуренция развернется в более старших возрастных группах.

Ребята, которые будут зачислены в школу, будут заниматься пять дней в неделю, в течение года они будут принимать участие как минимум в пяти турнирах. И самое главное - обучение в школе не будет стоить их родителям ни копейки.

Сейчас Волгоград сдает свой экзамен на спортивную готовность к ЧМ-2018. Достаточно посмотреть, сколько ребят захотят записаться в футбольную школу, чтобы оценить в целом интерес к спорту в городе. Надеюсь, что за два дня мы отсмотрим не менее 300 ребят.