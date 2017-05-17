Лариса Захарова вошла в Апелляционный комитет ФИФА

Состоявшийся на прошлой неделе в Бахрейне конгресс ФИФА впервые утвердил в состав своего юрисдикционного органа представителя России. Как сообщает официальный сайт РФС, в состав Апелляционного комитета ФИФА была включена кандидат юридических наук, доцент Лариса Захарова.

Она является специалистом в области международного спортивного права и в настоящий момент занимает должность заместителя заведующего кафедрой международного права по научной работе Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).