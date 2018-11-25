Ксения Собчак - Милане Кержаковой: "Я тебя предупреждала"

Известная телеведущая Ксения Собчак стала гостем программы бывшей жены экс-форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Миланы. В интервью Милане Кержаковой Собчак выразила мнение о ситуации, в которой та оказалась. Сейчас она находится в стадии развода с Кержаковым и оспаривает право воспитывать их ребенка.

– Мне сложно сказать. Сделала бы все, чтобы не допустить такой ситуации, – цитирует Star Hit Собчак. – Я себе представить такое не могу, надеюсь, что через это не буду проходить. Боролась до конца и тебе советую бороться. Согласись, все произошло именно так, как я тебе говорила. Я тебя предупреждала. Всегда слушай умных людей, особенно тех, которым от тебя ничего не надо.