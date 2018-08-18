"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью в матче молодежных команд

"Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" (1:1) в матче четвертого тура молодежного первенства России. У хозяев отличился Руслан Пидлисняк, у гостей - Илья Мазуров.

"Краснодар" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице с пятью очками. У "Спартака" два очка и 12-е место.

Молодежное первенство России

4-й тур

"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Спартак М - мол." (Москва) - 1:1 (0:1)

Голы: Мазуров, 23 (0:1). Пидлисняк, 73 (1:1).

Судья: Бугров (Рыбинск).

18 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".