Конте и Моуринью не войдут в список претендентов на звание лучшего тренера года?

Клаудио Раньери ("Лестер"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Маурицио Сарри ("Наполи") вошли в число претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА, утверждает La Republica. По мнению итальянского издания, список выглядит неполным без рулевого "Челси" Антонио Конте, который ранее возглавлял сборную Италии.

По данным издания в список также вошли: Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Дидье Дешам (сборная Франции), Крис Коулман (сборная Уэльса), Ларс Лагербек (экс-сборная Исландии), Майкл О'Нил (сборная Северной Ирландии), Зинедин Зидан ("Реал", Испания), Унаи Эмери ("ПСЖ"), Лоран Блан (экс-"ПСЖ"), Хосеп Гвардьола (экс-"Бавария", "Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Луис Энрике ("Барселона"), Херардо Мартино (экс-сборная Аргентины, "Атланта Юнайтед"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Игнасио Амбрис ("Америка"), Хуан Антонио Пицци (сборная Чили), Рейнальдо Руэда ("Атлетико Насьональ") и Руй Витория ("Бенфика").

Церемония награждения пройдет в январе 2016 года в Цюрихе.