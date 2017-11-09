Конкурс прогнозистов РФПЛ. 7:3 в пользу журналиста

РОСГОССТРАХ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 16-й тур
КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ
В 16-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" Сергей Ташуев и корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Уверенную победу одержал журналист. Потапова угадала точный счет двух матчей ("Тосно" – "Краснодар" – 1:3 и "СКА-Хабаровск" – "Арсенал" – 1:2), а также один исход. В активе у Ташуева – одна разность и один исход.
|
16-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Ташуев
|
Потапова
|
УРАЛ – ДИНАМО – 2:2
|
3:1 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
ТОСНО – КРАСНОДАР – 1:3
|
1:2 – 1 очко
|
1:3 – 3 очка
|
АХМАТ – РОСТОВ – 1:0
|
1:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
СКА-ХАБАРОВСК – АРСЕНАЛ – 1:2
|
1:1 – 0 очков
|
1:2 – 3 очка
|
АМКАР – АНЖИ – 1:2
|
1:0 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
ЛОКОМОТИВ – ЦСКА – 2:2
|
2:1 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
РУБИН – ЗЕНИТ – 0:0
|
1:0 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
СПАРТАК – УФА – 3:1
|
2:0 – 2 очка
|
3:0 – 1 очко
|
Итого
|
3 очка
|
7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.