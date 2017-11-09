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Конкурс прогнозистов РФПЛ. 7:3 в пользу журналиста


РОСГОССТРАХ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 16-й тур

КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ

В 16-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" Сергей Ташуев и корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Уверенную победу одержал журналист. Потапова угадала точный счет двух матчей ("Тосно" – "Краснодар" – 1:3 и "СКА-Хабаровск" – "Арсенал" – 1:2), а также один исход. В активе у Ташуева – одна разность и один исход.

16-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Ташуев

Потапова

УРАЛ – ДИНАМО – 2:2

3:1 – 0 очков

2:0 – 0 очков

ТОСНО – КРАСНОДАР – 1:3

1:2 – 1 очко

1:3 – 3 очка

АХМАТ – РОСТОВ – 1:0

1:1 – 0 очков

0:1 – 0 очков

СКА-ХАБАРОВСК – АРСЕНАЛ – 1:2

1:1 – 0 очков

1:2 – 3 очка

АМКАР – АНЖИ – 1:2

1:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

ЛОКОМОТИВ – ЦСКА – 2:2

2:1 – 0 очков

2:0 – 0 очков

РУБИН – ЗЕНИТ – 0:0

1:0 – 0 очков

0:1 – 0 очков

СПАРТАК – УФА – 3:1

2:0 – 2 очка

3:0 – 1 очко

Итого

3 очка

7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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