Конкурс прогнозистов РФПЛ. 7:3 в пользу журналиста

РОСГОССТРАХ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 16-й тур

КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ

В 16-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" Сергей Ташуев и корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Уверенную победу одержал журналист. Потапова угадала точный счет двух матчей ("Тосно" – "Краснодар" – 1:3 и "СКА-Хабаровск" – "Арсенал" – 1:2), а также один исход. В активе у Ташуева – одна разность и один исход.

16-й тур Специалист Журналист "СЭ" Результаты Ташуев Потапова УРАЛ – ДИНАМО – 2:2 3:1 – 0 очков 2:0 – 0 очков ТОСНО – КРАСНОДАР – 1:3 1:2 – 1 очко 1:3 – 3 очка АХМАТ – РОСТОВ – 1:0 1:1 – 0 очков 0:1 – 0 очков СКА-ХАБАРОВСК – АРСЕНАЛ – 1:2 1:1 – 0 очков 1:2 – 3 очка АМКАР – АНЖИ – 1:2 1:0 – 0 очков 2:0 – 0 очков ЛОКОМОТИВ – ЦСКА – 2:2 2:1 – 0 очков 2:0 – 0 очков РУБИН – ЗЕНИТ – 0:0 1:0 – 0 очков 0:1 – 0 очков СПАРТАК – УФА – 3:1 2:0 – 2 очка 3:0 – 1 очко Итого 3 очка 7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.