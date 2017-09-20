Конгресс УЕФА одобрил поправку в устав на предоставление ЕПФЛ места в исполкоме

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что конгресс организации утвердил поправку в устав, которая позволит предоставить место в исполкоме организации представителю Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ). После такого решения вступит в действие новый меморандум о взаимопонимании между ЕПФЛ и УЕФА, а после решения исполкома УЕФА в будущем даст ЕПФЛ одно место в исполкоме.

- Поправка к уставу, согласно которой ЕПФЛL может получить представительство в исполкоме УЕФА, одобрена. - цитирует пресс-служба УЕФА Чеферина.