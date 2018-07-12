Компания "Алроса" назвала алмаз в честь Льва Яшина

Компания "Алроса" подвела итоги конкурса на "футбольное" имя для крупного алмаза. Один из них будет назван в честь Льва Яшина.

Как сообщает сайт "Алросы", За 10 дней в конкурсе приняли участие более 550 человек, и многие из них предлагали сразу по несколько вариантов. Более 30 человек предложили назвать алмаз "Лев Яшин" в честь легендарного советского вратаря. В итоге он получил именно такое название.

Супруге Льва Яшина, Валентине Тимофеевне, будет вручен сертификат с информацией об алмазе, а сам кристалл поступит на хранение в коллекцию компании. Второй алмаз получит имя "Блестящий момент!". Илья Трубачев из Челябинска и Айталина Аргунова из Мирного, которые первые предложили дать алмазам такие названия, получат билеты на финал ЧМ-2018.