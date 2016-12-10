12:08 | ФУТБОЛ

Комитет по этике ФИФА тщательно изучит данные доклада Макларена

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Представитель комитета по этике ФИФА Роман Гейзер подчеркнул, что организация тщательно изучит данные второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в России. По его словам, ФИФА будет принимать меры, если найдет в документе факты нарушения принципов ассоциации.

Вчера следователь ВАДА Ричард Макларен в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой вновь утверждается, что в стране действовала государственная система поддержки допинга и осуществлялись многочисленные манипуляции с допинг-пробами.

- Задача следственной палаты - изучать все жалобы и информацию, связанную с деятельностью национальных ассоциаций за пределами футбольного поля, - приводит ТАСС слова Гейзера. - В этом случае следственная палата принимает во внимание опубликованный доклад и тщательно его изучит. Если в документе будут выявлены нарушения кодекса ФИФА по этике, следственная палата будет принимать соответствующие меры.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3860330

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