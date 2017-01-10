Комитет Госдумы поддержал законопроект об ответственности за правонарушения на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал сегодня правительственный законопроект об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принято на заседании комитета. Он является соисполнителем по данной законодательной инициативе, профильным назначен комитет по госстроительству и законодательству, который вынесет итоговую рекомендацию палате к первому чтению.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и определить, какие именно нарушения относятся к грубым. Поправки предусматривают увеличение минимального размера штрафа с 20 тысяч до 40 тысяч рублей, максимального – с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а также установление срока административного ареста от 10 до 15 суток за нарушение административного запрета на посещение стадионов для официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Кроме того, для иностранных граждан и лиц без гражданства предлагается установить наказание за повторное или грубое нарушение правил поведения зрителей в виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

По словам разработчиков, законопроект направлен на укрепление правопорядка, общественной безопасности и формирование у посетителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения и ответственности.