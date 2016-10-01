Класнич снова нуждается в пересадке почки

Бывшему футболисту сборной Хорватии Ивану Класничу диагностирована почечная недостаточность, сообщает Daily Mail. 36-летнему спортсмену потребуется очередная пересадка. Напомним, он завершил карьеру в 2013 году. Впервые пересадку почки ему сделали 10 лет назад, причем дважды. Первым донором была мать футболиста, но организм Класнича ее почку отторг. Вторым донором стал отец, с почкой которого игрок до сих пор живет. В 2008 году он стал первым в истории футболистов, вышедшим на поле в финальном турнире чемпионата Европы.