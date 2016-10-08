Кевин-Принс Боатенг сравнил Роналдинью с Зиданом, Пеле и Марадоной

Полузащитник "Лас-Пальмаса", экс-игрок "Милана" Кевин-Принс Боатенг сравнил бывшего партнера по команде Роналдинью с Зинедином Зиданом, Пеле и Диего Марадоной. По словам 29-летнего игрока сборной Ганы, Роналдинью является лучшим футболистом, с которым ему когда-либо доводилось играть.

– Без сомнений, Роналдинью – лучший игрок, которого я когда-либо видел, – приводит goal.com слова Боатенга. – Когда он только перешел в "Милан", складывалось такое впечатление, что он утомлен. Роналдинью не был похож на самого себя. Но потом все в один момент увидели его истинную игру, восхитились и уже не смогли остаться равнодушными. Считаю, что он может сравниться с Зиданом, Пеле и Марадоной.

К примеру, когда Роналдинью хотел попасть в перекладину на тренировке, он просто ставил мяч и делал это 3 раза подряд! Я до сих пор не понимаю, как такое возможно!