Кевин Принс-Боатенг: "Надеюсь забить "Реалу" на "Бернабеу"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг прокомментировал свой предстоящий переход в "Барселону", сообщает журналист Sky Sport Фабрисио Романо. Ранее появлялась информация, что 31-летний ганец будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона за каталонцев.
– "Барселона", я иду! Мне грустно покидать "Сассуоло", но это отличный шанс. Не спрашивайте меня о "Реале", это только прошлое! Я только хочу сосредоточиться на "Барселоне", и я надеюсь забить "Реалу" на "Бернабеу" в следующем классико! – приводит слова Принса-Боатенга журналист Sky Sport.
Kevin Prince Boateng saluta a @SkySport: “Grazie Sassuolo, è triste salutarti ma il Barça è una chance unica. Non chiedetemi del Real: penso solo al Barça e spero in un gol nel Clásico al Bernabéu” 🔵🔴 pic.twitter.com/evUMHfmsNj– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 января 2019 г.