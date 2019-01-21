Кевин Принс-Боатенг: "Надеюсь забить "Реалу" на "Бернабеу"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг прокомментировал свой предстоящий переход в "Барселону", сообщает журналист Sky Sport Фабрисио Романо. Ранее появлялась информация, что 31-летний ганец будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона за каталонцев.

– "Барселона", я иду! Мне грустно покидать "Сассуоло", но это отличный шанс. Не спрашивайте меня о "Реале", это только прошлое! Я только хочу сосредоточиться на "Барселоне", и я надеюсь забить "Реалу" на "Бернабеу" в следующем классико! – приводит слова Принса-Боатенга журналист Sky Sport.