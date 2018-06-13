Кержаков рассказал, почему переживает из-за снижения своих доходов

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал, что как тренер получает меньше, чем как футболист и не может помогать больным раком детям в таком же объеме, как и раньше.

- Сейчас я как тренер получаю намного меньше денег, чем в то время, когда был футболистом. Разница очень большая, - заявил в интервью на Ютуб-канале "Мария ПРО" Кержаков. - Мне не нужно летать на самолетах, покупать себе супердорогие машины, часы, яхты и так далее. Я вообще к этому ровно дышу. Самые большие затраты – на дом, бытовые вещи. Что касается трат на себя, то это по минимуму. Поэтому я спокойно к этому отношусь. У меня по-прежнему есть один ресторан, но это хобби. Причина, почему я переживаю из-за снижения своих доходов, – это то, что уже не могу в таком объеме помогать детям. Я понимал, что у меня есть фиксированная сумма, из которой могу делать пожертвование на операции детям, болеющим раком. Это здорово, когда ты понимаешь, что деньги уходят туда, куда они должны пойти, и когда ребенку делают операцию.