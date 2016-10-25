Карпин, Колыванов, Цвейба и Щербаченко открыли футбольную академию в Бресте

23 октября состоялось открытие академии футбольного клуба "Динамо" (Брест). В церемонии приняли участие известные футбольные люди России: Валерий Карпин, Игорь Колыванов, Ахрик Цвейба, Ринат Атауллин, Федор Щербаченко и директор академии "Локомотива" Алексей Щиголев.

- Был очень рад получить такое приглашение, - сказал Щербаченко. - Нас очень тепло приняли и мы поняли, что практически ничего не изменилось с тех пор, как наши страны входили в состав одного государства. Нужно отдать должное меценату Александру Зайцеву, который постелил поле довольно хорошего качества российского производства.

Он взял под свое крыло практически обанкротившееся "Динамо" и строит на свои деньги интернат на 100 человек. Такие люди, которые профессионально не связаны с футболом, но помогают клубам из любви к игре, заслуживают большого уважения. Мы в свою очередь провели мастер-класс для 150 детей, которые будут заниматься в этой академии.