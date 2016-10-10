"Известия": Валентин Иванов станет зампредом судейского комитета ФИФА

Ушедший из Российского футбольного союза (РФС) глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Валентин Иванов может достаточно быстро найти себе новую работу. По информации "Известий", в скором времени он вернется на должность инструктора ФИФА, которую уже занимал в период с 2009 по 2013 год. Помимо этого 55-летний специалист может стать заместителем председателя судейского комитета ФИФА. В данный момент его возглавляет президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр, являющийся также вице-президентом УЕФА (с ноября 2015 по сентябрь 2016 года, в период между отстранением Мишеля Платини и избранием Александра Чеферина, Вильяр исполнял обязанности главы европейской конфедерации футбола).