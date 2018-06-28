Источник: с Керимова сняты все обвинения

Франция сняла с сенатора Сулеймана Керимова все обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге этой страны с целью ухода от уплаты налогов, сообщает "Интерфакс".

- С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет, - сказал собеседник агентства. - В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог.

Напомним, в ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Его оставили на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, а также требование не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.