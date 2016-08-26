"Инжтрасстрой-СПб" завершил передачу площадки строительства стадиона на Крестовском острове

Бывший генеральный подрядчик строительства стадиона в Санкт-Петербурге на Крестовском острове "Инжтрасстрой-СПб" завершил все работы по надлежащей передаче площадки и необходимого набора документов по выполненным работам заказчику.

Кроме того, был сформирован пакет выполненных и подтвержденных исполнительными документами работ на сумму 1 800 000 000 рублей, сообщает официальный сайт стадиона. – Пакет документов по выполненным и подтвержденным, но так и не принятым заказчиком работам был направлен заказчику по официальным каналам связи.

Ранее администрация города расторгла контракт с прежним подрядчиком "Инжтрансстрой-СПб" из-за дефицита в размере 2,5 миллиарда рублей. При этом компания обвинила власти города в намеренных срывах сроков строительства.