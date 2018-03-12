Инициирована доследственная проверка по факту смерти бывшего российского футболиста

Инициирована доследственная проверка по факту смерти завершившего несколько лет назад карьеру футболиста Владимира Герасимова в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщил консул Генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов. По его словам, обстоятельства инцидента выясняются, в настоящее время осуществляется подготовка к репатриации тела на родину.



– В Генконсульство РФ в Шанхае поступил рапорт из Управления общественной безопасности провинции Чжэцзян, в котором генконсульство было уведомлено о том, что 9 марта в районе уезда Аньцзи в результате ДТП погиб российский гражданин Владимир Герасимов 1989 года рождения, – цитирует ТАСС Куликова. – По предварительной информации, предоставленной полицией, Герасимов управлял мопедом без номеров и попал в аварию без участия третьих лиц, после чего был доставлен в больницу, где скончался.



28-летний Герасимов погиб 9 марта. Ранее футболист защищал цвета таких клубов, как "Калуга", Волочанин-Ратмир", "Ника", чешский "Богемианс" и "Металлург" из Выксы.