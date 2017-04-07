Инфантино заработал за прошлый год в ФИФА 1,5 миллиона долларов

Зарплата Джанни Инфантино до выплаты налогов на посту главы Международной федерации футбола (ФИФА) за 2016 год составила чуть более 1,27 миллиона долларов, сообщает официальный сайт ФИФА. Кроме того, 9-й президент организации в истории получил 87 тысяч долларов в качестве взносов на социальное страхование, 20 тысяч в качестве фиксированной надбавки, 133 тысяч в качестве взносов в пенсионный фонд и более 3 тысяч в качестве страхования от несчастных случаев и болезней.

Напомним, Джанни Инфантино с 26 февраля 2016 года занимает должность президента Международной федерации футбола.