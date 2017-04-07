20:42 | ФУТБОЛ

Инфантино заработал за прошлый год в ФИФА 1,5 миллиона долларов

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Зарплата Джанни Инфантино до выплаты налогов на посту главы Международной федерации футбола (ФИФА) за 2016 год составила чуть более 1,27 миллиона долларов, сообщает официальный сайт ФИФА. Кроме того, 9-й президент организации в истории получил 87 тысяч долларов в качестве взносов на социальное страхование, 20 тысяч в качестве фиксированной надбавки, 133 тысяч в качестве взносов в пенсионный фонд и более 3 тысяч в качестве страхования от несчастных случаев и болезней.

Напомним, Джанни Инфантино с 26 февраля 2016 года занимает должность президента Международной федерации футбола.

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