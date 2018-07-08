Илон Маск предлагает вытащить детей из пещеры в Таиланде при помощи крошечной субмарины

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск скорректировал свой план по спасению детей из пещеры в Таиланде. Ранее он предлагал создать воздушный тоннель в пещеру при помощи нейлоновых турб.

"Может, стоит попробовать: проложить нейлоновую трубу диаметром в один метр (или более узкие трубки для самых сложных участков) сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок. Нужно создать воздушный туннель под водой под потолком пещеры и автоматически приспособить его к нестандартным пространствам, как, например, дыра в 70 сантиметров шириной", - написал Маск в Твиттере.

Бизнесмен уточнил, что такой способ может не сработать из-за сложностей в рельефе пещеры и заявил, что стоит попробовать сделать мини-субмарину из частей ракеты Falcon.

"Достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели. Чрезвычайно прочная", - написал Маск в Твиттере.

Напомним, что 23 июня пропали 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер. Все они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, но потом оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски пропавших продолжались десять дней, их обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода.