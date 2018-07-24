19:56 | Футбол

Икер Касильяс: "Не верю, что человек был на Луне"


Вратарь "Порту"  Икер Касильяс устроил необычный опрос в Твиттере. 37-летний испанец спросил у подписчиков, верят ли они в высадку человека на Луну.

При этом сам голкипер заявил, что не верит в это событие.

В следующем году исполняется 50 лет с того момента, когда человек побывал на Луне. Я поспорил с друзьями на эту тему во время ужина. Хотелось бы знать ваше мнение. Вы верите в то, что человек был на Луне? Лично я не верю, - написал Касильяс в Твиттере.

В опросе Касильяса приняли участие более 270 тысяч человек. 58% верят, что человек действительно был на Луне. 42% опрошенных согласились с Касильясом.

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