Игроки студенческой лиги дисквалифицированы за массовую драку на 6 - 10 матчей

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил "СЭ", что две команды Студенческой лиги были серьезно наказаны. В матче высшего дивизиона между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) произошла массовая драка.

- Мы дисквалифицировали за участие в массовой драке троих игроков уральского федерального университета и десятерых футболистов Чеченского государственного университета, - сказал Мейтин. - Наказание - от шести до десяти матчей. Кроме того, засчитали обеим командам поражение по 0:3. Оштрафовали чеченский университет на 30 тысяч рублей, а уральский - на 10 тысяч.