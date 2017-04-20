22:05 | ФУТБОЛ

Игроки студенческой лиги дисквалифицированы за массовую драку на 6 - 10 матчей

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Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил "СЭ", что две команды Студенческой лиги были серьезно наказаны. В матче высшего дивизиона между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) произошла массовая драка.

- Мы дисквалифицировали за участие в массовой драке троих игроков уральского федерального университета и десятерых футболистов Чеченского государственного университета, - сказал Мейтин. - Наказание - от шести до десяти матчей. Кроме того, засчитали обеим командам поражение по 0:3. Оштрафовали чеченский университет на 30 тысяч рублей, а уральский - на 10 тысяч.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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King's Bounty 161

у чехов вся команда. жаль урал.

22:15