Игроки будут наказываться желтой карточкой за требование видеповтора

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел санкции в отношении игроков, которые будут требовать у судьи посмотреть видеоповтор.



Футболисты, которые в сезоне-2018/19 будут показывать арбитру жест, подразумевающий просмотр видеоповтора, будут наказываться желтой карточкой.



Любой игрок, тренер и другой член команды, который попытается проникнуть в зону просмотра видеоповтора около поля, также получат предупреждение, но без карточки.

VAR: Laws of the Game 2018/2019 ⚽

Players or substitutes who use the ‘review’ (TV) signal will be shown a yellow card.

Anyone entering the referee review area will be cautioned (player/substitute) or given a public warning (coach/team official).

☑ https://t.co/65jYZh7MCh pic.twitter.com/xLbba8a73c – The IFAB (@TheIFAB) 28 мая 2018 г.