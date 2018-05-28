17:47 | Футбол

Игроки будут наказываться желтой карточкой за требование видеповтора


Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел санкции в отношении игроков, которые будут требовать у судьи посмотреть видеоповтор.

Футболисты, которые в сезоне-2018/19 будут показывать арбитру жест, подразумевающий просмотр видеоповтора, будут наказываться желтой карточкой. 

Любой игрок, тренер и другой член команды, который попытается проникнуть в зону просмотра видеоповтора около поля, также получат предупреждение, но без карточки

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!