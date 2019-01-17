Игорь Рабинер: "Попасть в топ-3 премии AIPS – все равно что выйти в полуфинал ЧМ по футболу!"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер прокомментировал попадание в число финалистов престижного конкурса Международной ассоциации спортивной прессы AIPS Sports Media Awards.

Работа нашего автора "Спортсмены или рабы?" включена в топ-3 номинации "Лучшие колонки".

– Думаю, любой амбициозный профессионал, вне зависимости от сферы деятельности, в такой ситуации крикнул бы: "Вот это да!" – сказал Рабинер, слова которого приводит официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). – Это произошло в Риге, очаровательной столице Латвии, где я провел новогодние праздники. Для меня это было лучшее начало 2019 года изо всех возможных. До этого года в спортивной журналистике не было своего Оскара, и это потрясающее чувство – выйти в финальную стадию уже в первом сезоне.

В моей любимой профессии я уже почти 30 лет, за это время выиграл ряд национальных журналистских наград, опубликовал 20 книг, каждая из которых была для меня большим достижением. Но когда узнал, что попал в тройку лучших в мировой классификации... Это как выйти в полуфинал чемпионата мира по футболу! Это просто превосходно, но теперь хочется еще большего! Как гласит русская пословица – "аппетит приходит во время еды". Моя жена, которая приедет со мной в Лозанну, хочет, чтобы я был номером один! – отметил обозреватель "СЭ".

Для участия в конкурсе AIPS, который проводится впервые, было подано 1279 работ из 119 стран. Финальная церемония состоится в Лозанне 21 января и начнется в 21.00 по московскому времени. Победителей во всех номинациях определят авторитетное международное жюри и президент AIPS Джанни Мерло, которые соберутся накануне церемонии.