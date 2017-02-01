ИФАБ рассмотрит предложение внедрить временное удаление за желтую карточку

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) на очередном общем собрании организации планирует обсудить возможность внедрения в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Также будут рассмотрены некоторые другие возможные изменения в правилах игры. 131-е собрание ИФАБ состоится 3 марта на стадионе "Уэмбли".

Также ИФАБ может предложить опробовать нововведение в юношеских и молодежных турнирах, проходящих под эгидой УЕФА.