14:19 1 февраля | ФУТБОЛ

ИФАБ рассмотрит предложение внедрить временное удаление за желтую карточку

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Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) на очередном общем собрании организации планирует обсудить возможность внедрения в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Также будут рассмотрены некоторые другие возможные изменения в правилах игры. 131-е собрание ИФАБ состоится 3 марта на стадионе "Уэмбли". 

Также ИФАБ может предложить опробовать нововведение в юношеских и молодежных турнирах, проходящих под эгидой УЕФА.

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Материалы REN-TV

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