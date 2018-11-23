ИФАБ предложил изменить правило замен и схему проведения серии пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести несколько изменений в правилах игры, сообщает ВВС. Решение по 7-ми предложениям организации будет принято в марте 2019 года.

Рекомендации содержат следующие пункты:

- изменить порядок замен игроков. Футболист, который уходит с поля, теперь будет обязан покинуть его через ближайшую боковую линию, а не идти к технической зоне;

- изменить формат серии послематчевых пенальти на схему "АВВА";

- прописать определение игры рукой более детально;

- изменить правио "спорного мяча";

- разрешить вратарям оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти;

- разрешить команда разыгрывать удары от ворот и свободные удары в своей штрафной площади;

- наказывать официальные лица команд (не только тренерский штаб) желтыми и красными карточками.