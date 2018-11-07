Ибрагимович рассказал о своем будущем

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не планирует уезжать из американского клуба в Европу. Шведский форвард не намерен уходить из команды даже в аренду.
- У меня контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", – цитирует Ибрагимовича Sky Sports. – Зимой я не планирую уезжать в аренду в европейский клуб, в этом нет необходимости . Если футболист принадлежит клубу, то он должен сфокусировать все свое внимание на выступлениях в нем.
В текущем сезоне Ибрагимович провел 34 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал семь голевых передач.
⚽️ Zlatan Ibrahimovic is asked whether he would consider a January loan move to @ManUtd?– Sky Sports News (@SkySportsNews) 7 ноября 2018 г.
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