Ибрагимович и очень большой лев. Игрок шутит о межсезонье

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович пошутил в Твиттере на тему лишнего веса в межсезонье.
37-летний шведский футболист опубликовал популярное фото толстого льва и сделал соответствующую подпись:
– Межсезонье (львы не сравнивают себя с людьми – написано в хештеге), – написал Ибрагимович.
СМИ: Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS
Off-season #lionsdontcomparethemselvestohumans pic.twitter.com/Fiyf8OTWTD– Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 января 2019 г.
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