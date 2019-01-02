Ибрагимович и очень большой лев. Игрок шутит о межсезонье

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович пошутил в Твиттере на тему лишнего веса в межсезонье.

37-летний шведский футболист опубликовал популярное фото толстого льва и сделал соответствующую подпись:

– Межсезонье (львы не сравнивают себя с людьми – написано в хештеге), – написал Ибрагимович.

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