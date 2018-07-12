16:01 | Футбол

И.о. главы РФС Алаев поздравил с избранием нового президента Федерации футбола Косова

Поздравление РФС. Фото Федерация футбола Косова.
Поздравление РФС. Фото Федерация футбола Косова.

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев поздравил нового президента Федерации футбола Косова Агима Адеми с избранием на этот пост. Соответствующий документ был опубликован на сайте косовской федерации.

 - Дорогой мистер Адеми, с большим удовольствием поздравляем вас с президентом Федерации футбола Косова, - говорится в тексте письма. - Мы рассчитываем на сотрудничество наших ассоциаций и желаем вам и вашей федерации процветания и большого успеха. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку по всем футбольным вопросам.

Агим Адеми заменил на этой должности скончавшегося Фадиля Вокри.

Дополнительная информация

http://www.ffk-kosova.com/federata/2018/07/10/leter-urimet-per-presidentin-agim-ademi/

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