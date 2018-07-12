И.о. главы РФС Алаев поздравил с избранием нового президента Федерации футбола Косова

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев поздравил нового президента Федерации футбола Косова Агима Адеми с избранием на этот пост. Соответствующий документ был опубликован на сайте косовской федерации.
- Дорогой мистер Адеми, с большим удовольствием поздравляем вас с президентом Федерации футбола Косова, - говорится в тексте письма. - Мы рассчитываем на сотрудничество наших ассоциаций и желаем вам и вашей федерации процветания и большого успеха. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку по всем футбольным вопросам.
Агим Адеми заменил на этой должности скончавшегося Фадиля Вокри.
Дополнительная информация
http://www.ffk-kosova.com/federata/2018/07/10/leter-urimet-per-presidentin-agim-ademi/