И.о. главы РФС Алаев поздравил с избранием нового президента Федерации футбола Косова

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев поздравил нового президента Федерации футбола Косова Агима Адеми с избранием на этот пост. Соответствующий документ был опубликован на сайте косовской федерации.

- Дорогой мистер Адеми, с большим удовольствием поздравляем вас с президентом Федерации футбола Косова, - говорится в тексте письма. - Мы рассчитываем на сотрудничество наших ассоциаций и желаем вам и вашей федерации процветания и большого успеха. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку по всем футбольным вопросам.

Агим Адеми заменил на этой должности скончавшегося Фадиля Вокри.