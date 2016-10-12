Хави Грасия: "Рочина и Жонатас вернулись к тренировкам в общей группе"

Игроки "Рубина" Рубен Рочина и Кристиан Жонатас приступили к тренировкам в общей группе. По словам главного тренера казанского клуба Хави Грасии, оба футболиста могут выйти на поле в матче 10-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

– Рочина и Жонатас тренируются в общей группе, – цитирует "Р-Спорт" Грасию. – Что касается Руслана Камболова, то его травма более серьезная. Посмотрим, что с ним в течение ближайших недель. Марко Девич пропустил неделю из-за больного горла, но за подробностями лучше обратиться к нашим докторам.

Матч 10-го тура между "Рубином" и "Крыльями Советов" состоится 15 октября. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.