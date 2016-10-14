Ханданович не собирается уходить из "Интера"

Агент голкипера "Интера" Самира Хандановича сообщил, что вратарь хочет продолжить выступление за черно-синих. По его словам, несмотря на желание играть в Лиге чемпионов, словенец надеется реализовать эти цели в следующем сезоне в составе своего нынешнего клуба.

– Несмотря на большой интерес со стороны ряда европейских команд, Ханданович хочет продолжить карьеру в "Интере", – приводит Football Italia слова агента игрока. – На данный момент интерес к вратарю проявлял ряд ведущих топ-клубов, однако Самир предпочитает сконцентрироваться на своих выступлениях в составе черно-синих и надеется в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.