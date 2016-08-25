12:16 25 августа | ФУТБОЛ

Григорий Иванов: "Газзаев обещал сыграть со мной в теннис"

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Президент "Урала" Григорий Иванов на пресс-конференции, которая посвящена будущим выборам президента РФС, отметил, что всегда рад видеть в Екатеринбурге Валерия Газзаева. Напомним, что Газзаев является кандидатом на пост президента РФС.

– Валерий Георгиевич является кандидатом на пост президента РФС. Мы рады приветствовать его в Екатеринбурге, – приводит слова Иванова спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. – Всегда рады видеть в любой момент. Кстати, Валерий Георгиевич обещал когда-нибудь сыграть со мной в теннис.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

раз обещал, значит, обязательно сыграет! как только усы сбреет, так сразу с ракеткой в Свердловск.

12:49 25 августа

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