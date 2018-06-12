Главный ляп 2010 года. В этот день Грин привез гол в игре с США

В этот день ровно восемь лет назад вратарь сборной Англии Роберт Грин ошибся в матче с США на чемпионате мира в ЮАР.

Эпизод случился в первом туре группы С. Англичане вышли вперед благодаря голу Стивена Джеррарда на четвертой минуте встречи, однако под занавес тайма полузащитник американской команды Клинт Демпси нанес несильный удар из-за пределов штрафной площади прямо по центру ворот Грина. Вратарь приготовился забрать мяч в руки, однако снаряд отскочил от него и заполз за линию ворот.

Этот гол поставил крест на карьере Грина в сборной - после этого он не сыграл за нее ни одного матча.

Напомним, что на чемпионате мира-2010 англичане вышли из группы со второго места, пропустив вперед как раз США, и в 1/8 финала уступили Германии (1:4).