Глава УЕФА: "Результаты тестов не выявили проблем с допингом в России"

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как ассоциация ведет борьбу с запрещенными препаратами, а также заявил, что у России нет проблем с допингом. Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен сообщал, что несколько допинг-проб российских футболистов оказались положительными, однако, как отмечается, это были совсем юные игроки.

- УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом, - цитирует ТАСС Чеферина. - В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки. Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение десяти лет на случай, если потребуется повторная проверка. Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.

Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России.