20:01 | ФУТБОЛ

Глава УЕФА назвал "Ниву" "насмешкой над автомобилями"

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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что шесть раз пересек Сахару с шурином и несколькими друзьями, сообщает The New York Times. Один раз он это сделал на мотоцикле и пять раз на "Ниве".

- Смешной русский джип, насмешка над автомобилем, - оценил "Ниву" Чеферин. - Сахара фантастическая. Но на велосипеде по ней ехать опасно. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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БООЖ

Самый лучший автомобиль, особенно ВАЗ-2121, который карбюраторный. Неслучайно, тебя дурака на Ниве повезли.

20:42

wolfwolk

само собой, понятное дело то ли дело словенский автопром или, к примеру, словенские управленцы... например в уефе

20:41

баламошка

Срочно раздавить его смешным русским танком!

20:30

Thomas_Boy

Из серии "Ненавижу кофе. Пойду выпью еще чашечку. Нет, лучше две".

20:22

karlikf1

А мне вот на рыбалку ездить на Ниве вовсе не смешно, а очень даже ничего. По Сахарам не ездил, незнай, чего его там Нива развеселила, по бездорожью пробираться к диким берегам Волги и Камы, просто класс.

20:19

Уралмашевец

Зачем же он это делал пять раз? Извращенец?

20:15

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