Глава УЕФА назвал "Ниву" "насмешкой над автомобилями"

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что шесть раз пересек Сахару с шурином и несколькими друзьями, сообщает The New York Times. Один раз он это сделал на мотоцикле и пять раз на "Ниве".

- Смешной русский джип, насмешка над автомобилем, - оценил "Ниву" Чеферин. - Сахара фантастическая. Но на велосипеде по ней ехать опасно.