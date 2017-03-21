Глава УЕФА назвал "Ниву" "насмешкой над автомобилями"

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что шесть раз пересек Сахару с шурином и несколькими друзьями, сообщает The New York Times. Один раз он это сделал на мотоцикле и пять раз на "Ниве".
- Смешной русский джип, насмешка над автомобилем, - оценил "Ниву" Чеферин. - Сахара фантастическая. Но на велосипеде по ней ехать опасно.
БООЖ
Самый лучший автомобиль, особенно ВАЗ-2121, который карбюраторный. Неслучайно, тебя дурака на Ниве повезли.
20:42
wolfwolk
само собой, понятное дело то ли дело словенский автопром или, к примеру, словенские управленцы... например в уефе
20:41
баламошка
Срочно раздавить его смешным русским танком!
20:30
Thomas_Boy
Из серии "Ненавижу кофе. Пойду выпью еще чашечку. Нет, лучше две".
20:22
karlikf1
А мне вот на рыбалку ездить на Ниве вовсе не смешно, а очень даже ничего. По Сахарам не ездил, незнай, чего его там Нива развеселила, по бездорожью пробираться к диким берегам Волги и Камы, просто класс.
20:19
Уралмашевец
Зачем же он это делал пять раз? Извращенец?
20:15