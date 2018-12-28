Глава Федерации футбола Кемеровской области: "Надеюсь, что при Дюкове РФС сделает качественный скачок"

Глава Федерации футбола Кемеровской области Андрей Фаломкин прокомментировал "СЭ" решение регионального органа о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост РФС.

– Александр Валерьевич зарекомендовал себя как высококлассный руководитель, – сказал Фаломкин. – Если посмотреть на его послужной список – будь то работа в бизнесе или в футболе – то при нем все компании и проекты совершали качественный скачок. Понятно, что на нем огромная нагрузка по руководству крупной компанией "Газпромнефть". Но мы в Федерации посчитали, что и на президентство в РФС у него будет и время, и желание. Дюков на всех постах доказал, что способен на большие свершения. Надеюсь, что РФС сделает при нем такой же качественный скачок.

Дюков – председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президента РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации – руководитель РПЛ Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. (Игорь Новиков)