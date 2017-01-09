Геннадий Орлов: "Китайские фамилии не такие сложные, но они могут быть ругательными"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что отказался бы от работы в Китае. Он в шутку отметил тонкости произношения китайских фамилий.
– Работать в Китае и получать в 4 раза больше или остаться в России? Я в Санкт-Петербурге – точка, – сказал Орлов в эфире программы "Все на футбол". – Деньги не имеют значения. Честь – превыше всего. А китайские фамилии не такие сложные. Они могут быть ругательными – вот к этому надо быть готовым (смеется).
sergey.v1968
1. Ув-ый г-н Орлов, то, как Вы произносите довольно простые фамилии европейцев, гораздо более близкие к русскому языку, не даёт мне такого же, как и Вам, оптимизма насчёт кажущейся простоты произношения китайских фамилий. 2. А что значит Ваша фраза "честь превыше всего"? То есть Вы сказали, что не осуждаете Витселя за переход в Китай, но лично для Вас (из Ваших же слов) перебраться туда значит потерять честь? Странная логика, не находите? А, о чём это я, у Вас с логикой давно проблемы. 3. Мне, простите, стало казаться последнее время, что Вас слишком много. Я понимаю, компетентный специалист со стажем, но я больше о том. что Вы бы лучше говорили меньше, но думали, прежде чем нести ахинею, к примеру, насчёт второсортности Молло, либо лёгкости китайских фамилий, либо потери чести
18:13
Ботаникум
Главный "поли-глот" в "росфутболллле" уже просто бредит и несёт такую "пургу", что это уже даже не "галустян-петросян". От таких "откровений" уши вянут!!!
18:11
Урфин Джюс
Ну тут и с русскими фамилиями проблемы возникают.. что уж про китайские говорить?
17:52
foreverCSKAforever
В исполнении Орлова ругательными могут быть даже фамилии брендов, выступающих за сборную Франции. Манданда Манда, например.
17:47
Ну и ...?
как жаба то давит!
17:47
NoName
Особенно из ваших уст, г-н Орлов.
17:43
Exsorsist
А что, Орлов совершенстве знает китайский? Ново, ново...
17:36