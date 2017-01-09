Геннадий Орлов: "Китайские фамилии не такие сложные, но они могут быть ругательными"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что отказался бы от работы в Китае. Он в шутку отметил тонкости произношения китайских фамилий.

– Работать в Китае и получать в 4 раза больше или остаться в России? Я в Санкт-Петербурге – точка, – сказал Орлов в эфире программы "Все на футбол". – Деньги не имеют значения. Честь – превыше всего. А китайские фамилии не такие сложные. Они могут быть ругательными – вот к этому надо быть готовым (смеется).