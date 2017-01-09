17:16 | ФУТБОЛ

Геннадий Орлов: "Китайские фамилии не такие сложные, но они могут быть ругательными"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что отказался бы от работы в Китае. Он в шутку отметил тонкости произношения китайских фамилий.

– Работать в Китае и получать в 4 раза больше или остаться в России? Я в Санкт-Петербурге – точка, – сказал Орлов в эфире программы "Все на футбол". – Деньги не имеют значения. Честь – превыше всего. А китайские фамилии не такие сложные. Они могут быть ругательными – вот к этому надо быть готовым (смеется).

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КОММЕНТАРИИ (7)
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sergey.v1968

1. Ув-ый г-н Орлов, то, как Вы произносите довольно простые фамилии европейцев, гораздо более близкие к русскому языку, не даёт мне такого же, как и Вам, оптимизма насчёт кажущейся простоты произношения китайских фамилий. 2. А что значит Ваша фраза "честь превыше всего"? То есть Вы сказали, что не осуждаете Витселя за переход в Китай, но лично для Вас (из Ваших же слов) перебраться туда значит потерять честь? Странная логика, не находите? А, о чём это я, у Вас с логикой давно проблемы. 3. Мне, простите, стало казаться последнее время, что Вас слишком много. Я понимаю, компетентный специалист со стажем, но я больше о том. что Вы бы лучше говорили меньше, но думали, прежде чем нести ахинею, к примеру, насчёт второсортности Молло, либо лёгкости китайских фамилий, либо потери чести

18:13

Ботаникум

Главный "поли-глот" в "росфутболллле" уже просто бредит и несёт такую "пургу", что это уже даже не "галустян-петросян". От таких "откровений" уши вянут!!!

18:11

Урфин Джюс

Ну тут и с русскими фамилиями проблемы возникают.. что уж про китайские говорить?

17:52

foreverCSKAforever

В исполнении Орлова ругательными могут быть даже фамилии брендов, выступающих за сборную Франции. Манданда Манда, например.

17:47

Ну и ...?

как жаба то давит!

17:47

NoName

Особенно из ваших уст, г-н Орлов.

17:43

Exsorsist

А что, Орлов совершенстве знает китайский? Ново, ново...

17:36

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