Генеральный директор французской лиги LFP анонсировал турнир по FIFA

Генеральный директор французской профессиональной футбольной лиги LFP Дидье Кийо заявил о намерении провести киберспортивную лигу по дисциплине FIFA при поддержке разработчика EA Games, сообщает esportsobserver.com. Каждый профессиональный футбольный клуб из первой лиги французского чемпионата будет иметь возможность заявить по два киберспортсмена. Игроки смогут формировать команды из футболистов чемпионата Франции. Лучшие команды попадут в Лигу Европы, в которой примут участие чемпионы других стран. LAN-финал турнира запланирован на май 2017 года.