Гендиректор "Тосно": "Никто не хочет вкладывать деньги в клуб с долгами"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что несколько инвесторов отказались давать деньги из-за проблем клуба с долгами. Ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал "Тосно" в выдаче лицензии для участие в ФНЛ.

- Никто не хочет вкладывать деньги в клуб с долгами, - цитирует ТАСС Матюшенко. - Мы пытаемся найти спонсоров, но пока ничего нет. Время у нас еще есть, надеемся, что Ленинградская область поможет. Будут инвесторы - будем готовить документы на лицензирование, а если их не будет, то и смысла нет чем-то заниматься.

В правительстве Ленинградской области заявили, что власти не планируют помогать клубу из бюджета региона. В то же время губернатор области Александр Дрозденко пообещал поддержать "Тосно" и предложил в качестве способа привлечения средств акционирование клуба.