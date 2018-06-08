Газзаев руководит Журовой в матче против немецких депутатов

В центре Москвы на стадионе "Красная пресня" проходит необычный матч. В товарищеской игре встречаются сборные Госдумы России и немецкого Бундестага. Российской командой руководит заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, мастер спорта и прославленный тренер Валерий Газзаев. Примечательно, что помимо депутатов-мужчин за думцев выступают вице-спикер Ольга Тимофеева, член комитета по образованию и науке Алена Аршинова, первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова и член комитета Инга Юмашева. Впрочем, это не мешает команде вести к перерыву 2:0. Арбитр матча – руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Перед началом матча первый заместитель председателя Думы и экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подарил немецким гостям фигурку легендарного Льва Яшина и произнес речь:

– Хочу поприветствовать наших гостей из Бундестага. У нас сложилась прекрасная традиция таких матчей, и рады видеть вас в Москве. Замечательно, что сегодня мы встречаемся в преддверии чемпионата мира. И, конечно, желаем успеха на турнире замечательной сборной Германии. Уверены, что наши товарищеские встречи послужат улучшению взаимопонимания между нашими странами.

С ответным приветственным словом от имени гостей выступил капитан команды – председатель Комитета по транспорту Бундестага ФРГ Махмут Оздемир:

– Перед стартом чемпионата мира мы бы хотели, чтобы наш матч стал сигналом дружбы между Германией и Россией. Пусть мы совместно решаем вопросы, совместно находим разрешения конфликтов во всем мире. И пусть сегодня политика отойдет на второй план на два тайма по 30 минут. И на поле не возникнет столько конфликтов, сколько возникает обычно в работе. (Филипп ПАПЕНКОВ)​