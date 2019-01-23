Футболист в Красноярске ударил судью и был дисквалифицирован на два года

Красноярская краевая федерация по футболу дисквалифицировала игрока команды "Арарат" (Красноярск) Эльдара Ферзалиева за то, что он ударил судью после игры с командой "Автопитер" (Железногорск).

В сообщении, размещенном на сайте организации, говорится, что, после игры, состоявшейся 19 января, Ферзалиев подошел к судье И. Пахомову, и начал оскорблять и угрожать рефери. Также он ударил его по лицу. Футболист был наказан двухлетней дисквалификацией - ему запрещено участвовать во всех соревнованиях по футболу и мини-футболу, проводимых под эгидой Красноярской краевой федерации. "Арарат", в свою очередь, проведет три ближайшие домашние игры на полях соперников.