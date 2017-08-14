"Футбол Маркет" возвращается в Москву

XV международная выставка и конференция пройдет в дни жеребьевки чемпионата мира по футболу в России.

С 30 ноября по 2 декабря 2017 года в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне пройдет XV международная специализированная выставка и конференция "Футбол Маркет".

"Футбол Маркет" – уникальное место встреч профессионалов футбольной индустрии, представителей клубов, регионов, футбольных центров, федераций, производителей и поставщиков. Выставка концентрирует все лучшее и передовое в футбольной отрасли – от самых современных технологий до предложений компаний, оказывающих самые разные услуги, связанные с футболом.

Основными темами конференции в этом году станут подготовка к чемпионату мира по футболу–2018, эффективная эксплуатация стадионов, маркетинг и менеджмент футбольных клубов, технологии и инновации в футболе, спортивное право, агентская деятельность и многое другое.

Гости выставки: специалисты футбольной индустрии, международных и региональных профессиональных клубов, руководители спортивно-тренировочных центров, федераций и ассоциаций ФИФА – вечером 1 декабря встретятся в Кремле на жеребьевке чемпионата мира–2018.

Аудитория "Футбол Маркет" – государственные структуры и общественные организации, футбольные клубы, проектные и строительные организации, производители оборудования, экипировки, наградной и сувенирной продукции, инвесторы и спонсоры, спортивные медицинские центры, консалтинговые компании, профессиональные учебные заведения и организаторы спортивных мероприятий. На выставку также приглашены ведущие продюсеры и специалисты, занимающиеся организацией предматчевых развлекательных мероприятий и концертов на стадионах.

В предыдущих выставках принимали участие сотни компаний более чем из 30 стран. Гостями конференции в разные годы были Виталий Мутко, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики; Леннарт Юханссон, шведский футбольный функционер, бывший президент УЕФА; Жером Вальке, бывший генеральный секретарь ФИФА; Маурисио Макри, бывший президент футбольного клуба "Бока Хуниорс", ныне президент Аргентины; Джефф Томпсон, председатель палаты по разрешению споров ФИФА от Великобритании, бывший руководитель английской Ассоциации футбола; Хэнк Маркеринк, главный исполнительный директор стадиона "Амстердам Арена"; Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018", Вячеслав Колосков, почетный президент РФС и почетный член ФИФА; Сергей Прядкин, президент РФПЛ и многие другие.

Впервые в рамках выставки и конференции "Футбол Маркет" пройдет воркшоп Transfer Market, на котором рабочие встречи проведут футбольные агенты, селекционеры, спортивные директоры и другие представители профессионального сообщества. Участники семинара смогут расширить деловые контакты, оценить перспективы бизнеса, укрепить существующие отношения и свой имидж на международной арене.

Кроме того, на мероприятии будет представлена экспозиция лучших работ "Футбол в Искусстве" Московского академического художественного лицея Российской академии художеств.

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